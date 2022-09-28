В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією.

До підрозділів окупантів прибувають особи, які засуджені за кримінальні злочини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Мобілізація в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових запасу. Мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський наголосив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу та Сибіру. Він також вважає, що ця мобілізація є елементом геноцидної політики країни-агресорки, тому потрібна негайна й жорстка реакція всього світу.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

Вас також можуть зацікавити новини: