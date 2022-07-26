Збройні сили України за добу ліквідували 170 російських окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати противника в особовому склали на сьогодні загалом складають близько 39 870 осіб.
За даними Генштабу, всього за період з 24 лютого по 26 липня ліквідовано:
- ворожих танків ‒ 1737 одиниць (+7 одиниць за останню добу);
- бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9);
- артилерійських систем – 880 (+4);
- РСЗВ - 258 (+1);
- засобів ППО - 117 (+1);
- літаків – 222 (+0);
- гелікоптерів – 189 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3);
- крилатих ракет - 174 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3).
Також ворог втратив за вказаний період 75 (+2) одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 75 тисяч осіб. Сюди входить особовий склад армії РФ, мобілізовані з тимчасово окупованих територій і найманці. А загальна вартість техніки, яку знищили ЗСУ, перевищила 17,3 мільярда доларів.