Збройні сили України за добу ліквідували 170 російських окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати противника в особовому склали на сьогодні загалом складають близько 39 870 осіб.

За даними Генштабу, всього за період з 24 лютого по 26 липня ліквідовано:

ворожих танків ‒ 1737 одиниць (+7 одиниць за останню добу);

бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9);

артилерійських систем – 880 (+4);

РСЗВ - 258 (+1);

засобів ППО - 117 (+1);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 189 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3);

крилатих ракет - 174 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3).

Також ворог втратив за вказаний період 75 (+2) одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 75 тисяч осіб. Сюди входить особовий склад армії РФ, мобілізовані з тимчасово окупованих територій і найманці. А загальна вартість техніки, яку знищили ЗСУ, перевищила 17,3 мільярда доларів.

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