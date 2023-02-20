Українські паспорти окупанти також відбирають у тих, хто потрапив до катівень.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники під різними приводами вилучають в українців паспорти. Ворог може використовувати відібрані документи, зокрема, для своїх диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Зокрема, окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства. При цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати, хоча у РФ не заборонено мати подвійне громадянство", – наголосили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що українські паспорти окупанти також відбирають у тих, хто потрапив до катівень. Після звільнення документи полоненим українцям росіяни не повертають.

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"Зауважимо, знищення самоідентифікації є однією з ознак геноциду. Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ і в інших спецопераціях проти України", – додали в ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях

Армія РФ таємно завезла на територію окупованої Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих й курсантів з Росії. Наразі їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти в окремих населених пунктах Херсонської області облаштовують місця для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

19 лютого в окупованому Бердянську Запорізької області сталася пожежа на базі відпочинку, яку росіяни використовують як військовий шпиталь. Стовп чорного диму було видно здалеку.

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