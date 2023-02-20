Нову партію "молодняка" військове керівництво РФ збирається перекинути на "гарячі" ділянки фронту в Україні. Зараз їх ховають у бомбосховищі.

Армія РФ таємно завезла на територію Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих й курсантів з Росії. Наразі їх ховають в бомбосховищі, щоб потім задіяти на Донецькій ділянці фронту. Раніше стало відомо, що на територію ЗАЕС також стягнули "Гради".

За даними "Енергоатому", нову партію "молодняка" розмістили в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО). Таку схему військове керівництво РФ організувало спільно з"Росатомом".

"На Запорізьку АЕС прибула нова партія військових - понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили в бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на Донецьку ділянку фронту. Окупанти разом з "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", наразі війська РФ продовжують здійснювати заходи з мілітаризації станції: там облаштували кулеметні позиції на покрівлі п'ятого енергоблока ЗАЕС. Також росіяни розмістили блокпости біля всіх входів, що ведуть до енергоблоків об'єкта.

Особливу активність окупантів фіксують біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Мілітаризація Запорізької АЕС з боку військ РФ

У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС.

10 лютого стало відомо, що Державна інспекція ядерного регулювання України прийняла рішення заборонити експлуатацію чотирьох енергоблоків ЗАЕС через присутність на їх території російських військ.

Наразі РФ здійснює заходи з мілітаризації станції й регулярно завозить на її територію війська і військову техніку. Раніше українські атомники на ЗАЕС відмовилися навчати завезених туди росіян експлуатувати потужності станції.

Дії РФ на ЗАЕС викликають чимале занепокоєння у влади України. Напередодні в МЗС заявили, що РФ спеціально блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, провокуючи найбільшу в Європі ядерну катастрофу.

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