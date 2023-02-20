В разі відсутності російського паспорта, пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат.

Російські окупанти намагаються прискорити отримання російських паспортів жителями Скадовська та Каланчака Херсонської області. Людям погрожують конфіскацією майна.

"Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області", – йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що російська окупаційна так звана "влада" у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.

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"В разі відсутності російського паспорта, пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", – поінформували у Генштабі.

Що відбувається на окупованих територіях Херсонщини

11 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що останніми днями з окупованих районів Херсонської області надходить інформація про масові катування, мародерства та переслідування громадян України.

В Голій Пристані Херсонської області окупанти змушують місцевих жителів переоформлювати майнові права за російським законодавством. Тих, хто відмовиться підігравати російський окупації, загарбники погрожують депортувати в РФ.

Крім того, у двох населених пунктах захопленої території Херсонської області росіяни намагаються відібрати житло в місцевого населення на користь окупаційної "адміністрації". Такі факти, зокрема, виявлені в населених пунктах Брилівка та Новокиївка.

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