Російські окупанти намагаються прискорити отримання російських паспортів жителями Скадовська та Каланчака Херсонської області. Людям погрожують конфіскацією майна.
"Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області", – йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Зазначається, що російська окупаційна так звана "влада" у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.
"В разі відсутності російського паспорта, пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", – поінформували у Генштабі.
Що відбувається на окупованих територіях Херсонщини
11 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що останніми днями з окупованих районів Херсонської області надходить інформація про масові катування, мародерства та переслідування громадян України.
В Голій Пристані Херсонської області окупанти змушують місцевих жителів переоформлювати майнові права за російським законодавством. Тих, хто відмовиться підігравати російський окупації, загарбники погрожують депортувати в РФ.
Крім того, у двох населених пунктах захопленої території Херсонської області росіяни намагаються відібрати житло в місцевого населення на користь окупаційної "адміністрації". Такі факти, зокрема, виявлені в населених пунктах Брилівка та Новокиївка.
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