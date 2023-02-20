Ворог усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях.

Російські окупанти в окремих населених пунктах Херсонської області облаштовують місця для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, в окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

Відео дня

Ситуація в Херсонській області

Росіяни відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, але відступаючи, замінували все на своєму шляху.

12 лютого стало відомо, що на ворожій міні підірвалася машина з цивільними, внаслідок чого загинули дві людини.

Також супротивники постійно обстрілюють звільнені території, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: