Російські окупанти в окремих населених пунктах Херсонської області облаштовують місця для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначається, в окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.
Ситуація в Херсонській області
Росіяни відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, але відступаючи, замінували все на своєму шляху.
12 лютого стало відомо, що на ворожій міні підірвалася машина з цивільними, внаслідок чого загинули дві людини.
Також супротивники постійно обстрілюють звільнені території, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.