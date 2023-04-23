Мирних мешканців вони пускають до медзакладів, щоб використовувати як живий щит.

На тимчасово окупованій території Донецької області мирні мешканці практично не можуть отримати медичні послуги - більшість лікарень приймає лише російських військових.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти продовжують переводити цивільні медзаклади на обслуговування військових через збільшення втрат серед особового складу.

За останніми даними, у Горлівці, Єнакієво, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати медпослуги. Водночас до багатьох лікарень росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, щоб використовувати їх як живий щит.

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Зазначається, що загарбники бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх, що місцеві партизани передадуть координати Збройним силам України.

"Водночас навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним - виставляють вимоги до місцевого населення. Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території РФ", - додали у ЦНС.

У Центрі нацспротиву вкотре закликали не брати російський паспорт. За необхідності українці в окупації можуть оформити заяву та мати відповідний "документ" на руках. При цьому постійно пропускати чергу на видачу та оновлювати заяву на отримання і саботувати отримання паспорта.

Втрати Росії у війні

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на окупованих територіях України місцевим жителям важко отримати медичну допомогу через використання лікарень тільки для поранених російських військових.

17 квітня, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Однак прикордонники РФ відмовились пропускати 14 вантажівок з пораненими. Їх повезли у лікарні на окупованій території.

Станом на сьогодні українські захисники ліквідували вже понад 186 тисяч російських солдатів.

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