За інформацією Маляр, минулого тижня в Нововасилівці Запорізької області лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, де розмістили понад 200 поранених окупантів.

На окупованих територіях України місцевим жителям важко отримати медичну допомогу через використання лікарень тільки для поранених російських військових. Про це у Telegram написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначає, що на тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги, оскільки російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців.

"Внаслідок таких дій противника жителі позбавляються можливості отримання навіть екстреної медичної допомоги. Зокрема, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, у якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено", - повідомила Маляр.

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За її інформацією, в лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих жителів, кількість кваліфікованого медичного персоналу критично зменшується, тому що російські окупаційні адміністрації примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає.

Війна в Україні - лікарні на окупованих територіях переповнені росіянами

Сьогодні в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України зазначалося, що російські окупанти облаштували військовий шпиталь на 200 осіб у місцевій лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних "виписано".

На початку лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що в тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими супротивниками. Також повідомлялося, що у шпиталь загарбників, облаштований у місті Світлодарськ, прибув медперсонал із Якутії.

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