Українська авіація продовжує завдавати ударів по районах зосередження ворога.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні проти України. На початку тижня, 17 квітня, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів.

"При спробі перетину Державного кордону України на територію Російської Федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - вказується у повідомленні.

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Іншу частину важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезли до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними, загальні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 21 квітня орієнтовно становлять 185 тисяч 50 осіб особового складу.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський наголошує, що українські оборонці продовжують стримувати армію противника, сковуючи його дії на всіх напрямках.

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