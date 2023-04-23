За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували 690 російських окупантів

Втрати армії Російської Федерації в Україні продовжують збільшуватися. З 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували вже понад 186 тисяч російських солдатів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника після повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно склали:

особового складу - близько 186420 (+690) осіб ліквідовано;

танків - 3675 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин - 7131 (+1);

артилерійських систем - 2837 (+5);

РСЗВ - 539 (+0);

засоби ППО - 289 (+0);

літаків / вертольотів - 308 / 294 (0 / +1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4);

крилаті ракети - 911 (+0);

Кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12);

спеціальна техніка - 339 (+2).

Ситуація на фронті станом на 23 квітня - що відомо

Збройні Сили України за добу стримали 58 атак військ РФ на основних ділянках фронту на сході України. Йдеться про Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки, які не залишає спроб захопити ворог. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.

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При це авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по силах зосередження особового складу і техніки ворога на різних ділянках фронту. Також вдалося збити ворожий вертоліт Мі-24 і 4 БПЛА противника.

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