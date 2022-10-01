Військовий експерт висловив думку, що деокупція Херсона і Нової Каховки буде потужним ударом для російського президента Володимира Путіна.

Україні впродовж наступного місяця вдасться звільнити Херсон та Нову Каховку.

Про це заявив президент The Jamestown Foundation Глен Говард в інтерв'ю 24 каналу.

Він вважає, що якщо ЗСУ звільнять Херсон, то це "буде третя поворотна точка у війні".

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"Якщо українці зможуть перенести свою лінію оборони за річку Оскіл, а також звільнити території на Луганщині, то це сформує новий рубіж оборони до початку зими. Це закладе основу для наступних успіхів і навіть виходу до Маріуполя. Дуже важливо те, що відбудеться за наступні кілька тижнів біля Херсона. Якщо українці звільнять Херсон, то це буде третя поворотна точка цієї війни. ЗСУ вийдуть на лінію річки Дніпро і зможуть підготувати наступ на Чонгар, перерізати постачання води до Криму", - пояснив він.

Військовий експерт висловив думку, що деокупція Херсона і Нової Каховки буде потужним ударом для російського президента Володимира Путіна.

"Цього я очікую впродовж наступного місяця. Далі почнеться зима - і війна сповільниться. Україна продовжить переозброєння армії, а в росіян триватиме мобілізація. Наступної весни росіяни опиняться у значно слабшій позиції, ніж були досі", - вважає американський фахівець.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші військові почали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту.

25 вересня стало відомо, що ЗСУ в Херсоні вразили місце розташування Росгвардії.

27 вересня стало відомо, що в окупованому Херсоні були знищені й виведені з ладу сім ворожих вантажівок "Урал".

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