Орієнтовно 300 тис. осіб на Донеччині, 500 тис. на Херсонщині, 350 тис. у Запорізькій області.

На тимчасово окупованих територіях Україні ще залишаються близько 1 млн 200 тис. людей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи є дані, скільки людей хочуть бути евакуйованими та скільки ще залишається на тимчасово окупованих територіях країни.

"Принаймні мені відомо про те, що близько 300 тис. зараз знаходиться на Донеччині. Ми говоримо про те, що близько 500 тис. знаходиться на Херсонщині. Ми розуміємо, що близько 350 тисяч - це Запорізька область, приблизна кількість. Ми розуміємо, що зараз частина Харківської області звільнена, тобто більшість людей вже зможуть, так би мовити, евакуюватися самостійно, або дочекатись наших евакуаційних автобусів, транспортних засобів. А відтак, це близько 1 млн – 1 млн 200 тис. як ми оцінюємо залишилось на ТОТ",- сказала Верещук.

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Вона наголосила на небезпеці, яка очікує вже евакуйованих з тимчасово окупованих територій країни людей при поверненні додому зараз.

"Небезпека у тому, що люди стануть живим щитом, окупанти обов’язково використають людей у своїх нікчемних цілях. Вони (окупанти - УНІАН) змушують дітей іти офлайн до школи, вони змушують сідати їх за парти. Натомість біля шкіл розташовують свою техніку і живу силу. Я дуже хочу, щоб це почули люди, які зараз вирішують для себе, чи повертатися на тимчасово окуповану територію, і зважили саме на цей безпековий аргумент", - підкреслила Верещук.

Вона закликала людей дочекатися весни і повернутися додому вже після деокупації території.

"Крім того, ми говоримо про зимовий період - там (на ТОТ – УНІАН) дуже важко з водо-, газо- і усіма видами постачання. Там немає нашої влади, яка би допомогла людям вижити, там є лише влада окупанта і ворога - тимчасова влада, ми бачимо як наші війська блискавично звільняють населені пункти. І я дуже прошу - зачекати, пережити цю зиму тут, і вже на весну будемо повертатися в деокуповані регіони і разом відбудовувати нашу державу", - наголосила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верещук закликала українців, які вже евакуювалися з ТОТ Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, не вірити окупантам, які поширюють прохання швидше повертатись додому та кінцевим терміном вказують 1 жовтня. Вона зазначила, що ворог готується до так званих "референдумів" і намагається створити видимість великої "явки" народу.

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