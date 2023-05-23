Ворог уже вдавався до подібних дій перед деокупацією Херсона.

На тимчасово окупованій території Херсонської області вимкнули мобільний звʼязок. Загарбники вивезли обладнання для мобільного зв’язку на територію Росії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Ворог вдається до таких кроків, аби мешканці окупованої Херсонщини не могли передавати Силам Оборони України інформацію про російські війська.

Зазначається, що з цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед деокупацією міста.

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Ситуація на окупованій Херсонщині

Росіяни вирішили провести "перепис" населення на окупованій Херсонщині. Російські військові обходять будинки в пошуках партизан та перевіряють місцевих мешканців на наявність паспорта РФ.

Крім того, окупанти крадуть катери в мешканців Херсонщини. На потреби російських підрозділів "офіційно" віддали близько 100 вкрадених човнів.

Раніше керівниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти створили для себе мінну пастку на Херсонщині. Ворог штучно підвищив рівень води в Каховському водосховищі, тим самим затопив заміновані ділянки узбережжя.

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