Тотальна ізоляція: навіщо РФ влаштовує інформаційний голод на окупованих територіях

На всіх окупованих росіянами територіях вони намагаються створювати іншу реальність. В тому числі, формуючи нову інформаційну "картинку". І, на жаль, чим довше українці перебувають в російській інформаційній "бульбашці", тим краще на них діє пропаганда РФ.

*Матеріал підготовлено в рамках кампанії "Мости солідарності та відновлення: звільнені та прифронтові міста" за підтримки благодійної організації "Смарт Ангел".

Ольга Іванівна мешкає в Херсоні. Згадує, як від початку повномасштабного вторгнення в місті замість українських телеканалів почали транслювати російські.

"Їхні новини неможливо було дивитись, ми дивилися лише радянські фільми на якихось каналах, і ще якісь концерти", - розповідає вона.

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"Неможливо дивитись" тому, що до окупації інформаційна картинка була суттєво іншою. Тобто, те, що розповідали в російських новинах, українці запросто "зчитували" як брехню.

"Непідготовлений до сприйняття російських наративів споживач одразу відчуває це, та відштовхує те, що йому не резонує, не відповідає тому світогляду, який був сформований раніше", - зазначають спеціалісти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аналітики вважають, що на початку окупації Росія зробила помилку, намагаючись змінити картинку світу в захоплених регіонах України, так би мовити, нахрапом, за один день. Саме тому Ольга Іванівна та інші українці, опинившись в окупації, не сприймали те, що чули по телевізору. Тим більше, що ці "казки" не збігалися з тим, що люди бачили в реальності.

"Вони по телевізору розповідали, як ми радіємо, що в Херсонській області всі розрахунки переходять на рублі. Але люди спочатку навіть не брали ті папірці до рук. Звісно, зараз багато хто отримує пенсію в рублях, бо треба якось виживати. Але за гривнями на лівобережжі відбувається справжнє "полювання". Крамниці ганяються за гривнею. Бо це – гроші", - розповідає пані Анна, дім якої досі в окупації.

Щоб зробити мешканців окупованих територій більш лояльними, росіяни не вигадали нічого нового – почали застосовувати прямі й "непрямі" репресії. Наприклад, позбавили українців в окупації доступу до інтернету, змусили змінювати мобільних операторів тощо.

"Перше, що ми зробили – прибрали доступ до українських каналів, які порушують усі етичні норми... Сподіваємося, що найближчим часом стільникові оператори РФ зайдуть на територію Херсона, і ми зможемо контролювати інтернет та телефонний зв'язок, тоді вся ця українська пропаганда перестане тиснути на людей", - заявляв нині покійний колаборант Кирило Стремоусов в інтерв’ю російському виданню MK RU.

Ще один момент – залякування. Наприклад, у квітні 2022 року мелітопольці скаржилися, що отримували СМС-розсилки від загарбників з вимогами "докладати", коли та де планується евакуація мирного населення в Україну. Окупанти поширювали фейки про те, що саме під час евакуації ЗСУ ніби-то готує масові обстріли та вбивства цивільних. А у березні 2023 року жителі Мелітополя отримували листівки з пропагандистськими наративами, антиукраїнськими закликами й переліком пропагандистських Телеграм-каналів, на які людям "рекомендували" підписатися.

"Але ефективності від того, що росіяни спробували позбавили жителів окупованих територій альтернативних джерел інформації, було мало. Від цього сприйняття російських новин та російської реальності не збільшилось", - зазначають в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ті самі херсонці, на відміну, наприклад, від більшості жителів Севастополя, ніяк не хотіли отримати "хоч каміння з неба" в обмін на "рідну гавань" - приєднання до Росії. Вже за кілька днів після того, як російські війська увійшли в місто, місцеві пабліки в соцмережах ділилися порадами, як бути, коли окупанти глушать сигнал.

"Вас врятує провідний інтернет та вайфай. Скоріше за все, він повинен лишитись… І ще допоможе інтернет від Укртелеком – там навіть співробітники не знають, як і чому він взагалі працює останні десять років…", - писав на одній зі своїх сторінок місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Спротив українців російській пропаганді навчив навіть деяких пенсіонерок користуватись VPN та обходити його блокування. Проте й у соцмережах, через які мешканці окупованих територій часто-густо спілкуються з близькими й знайомими, звідки черпають та поширюють інформацію, на них чатують російські наративи та ІПСО.

Наприклад, протягом минулого тижня у засобах масової інформації населених пунктів тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей практично одночасно з’явилися заздалегідь підготовані повідомлення про успішне завершення "виборів". Нагадаємо, 10 вересня на окупованих територіях України завершилися зрежисовані Росією псевдовибори у "місцеві органи влади", проведені під дулами автоматів. Звісно, "перемогла" путінська партія "Єдина Росія".

"На тимчасово окупованій території України російський пропагандистський апарат активно поширює неправдиву і викривлену інформацію про перебіг і результати "виборів", і нібито "переконливу підтримку" місцевим населенням політичної партії "Єдина Росія". При цьому російською цензурою не допускалось навіть згадування про репресивні заходи, які застосовувались окупантами для впливу на перебіг "виборчого процесу"", - зазначала на той момент заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Своєю чергою, Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook. Так, кремлівські фейкороби запустили хвилю пропаганди з метою посіяти серед українців сумнів у доцільності продовжувати боротьбу з російськими загарбниками та звільняти тимчасово окуповані території. І якщо торік в темі окупованих територій та їх звільнення російські пропагандисти поширювали тезу "Україна про вас забула", то зараз вона змінилася на: "український контрнаступ захлинувся і нічого не дав".

До речі, розповсюджують російську пропаганду канали "запорізької", "херсонської", "луганської" та "донецької" "республік". Тобто, завідомо проросійські. В них – десятки тисяч підписників, але більшість, якщо дивитися на кількість переглядів та реакцій на дописах, скоріш за все, боти. Втім, і "живі" акаунти, підпорядковуючись якомусь стадному інстинкту, можуть кудись масово підписуватись та лишати коментарі.

Але, щоб не потрапити на гачок російської брехні й не йти в фарватері ботів, які імітують обурення чи підтримку конкретних меседжів, варто пам’ятати: якщо вам здається, що всі навколо кажуть щось одне, цього якось багато і воно емоційно "чіпляє", то, з великою ймовірністю, це – маніпуляція і пропаганда.

На жаль, чим довше пропаганда проникає у мізки, тим більше ефективною є. Приклад – окуповані понад дев’ять років Донбас та Крим, де Росія роками виховувала слухняну аудиторію для своїх маніпуляцій та наративів. Коли останнім часом туди стали залітати українські безпілотники та ракети, мешканці цих територій нарешті дізналися, як буває, коли бомблять. Хоча попередні дев’ять років спокійно повторювали слідом за російською пропагандою тези, що Україна тероризувала їх обстрілами усі ці роки.

Та найгірше, що чим довше територія окупована, тим більшого впливу російської пропаганди зазнають діти. Зокрема у школах тимчасово окупованих територій українських вчителів змушують викладати російською мовою та за російськими навчальними програмами.

"Пропаганда — це формування певної картинки світу. Її завдання сформувати переконання та змінити поведінку, а однією з її складових є систематичність. Шлях до формування переконання не проходить за один день. Для цього потрібен час, формування переконання має відбуватися поступово і не надто помітно…", - зазначають в Центрі стратегічних комунікацій.

"Як живе більше одного мільйона дітей на окупованих українських територіях? Під натиском щоденної російської пропаганди, яка проникла у всі сфери їх життя. Починаючи з дитячого садочку, діти ростуть в паралельній "російській реальності". В реальності, в якій їх з першого дня окупації готують померти за "Отєчєство"", - додають фахівці Центру громадянської просвіти "Альменда", яка є частиною Коаліції правозахисних організацій "Україна. П’ята ранку".

Правозахисники впевнені, що лише деокупація може подарувати цим дітям шанс на вільне майбутнє. Але вже сьогодні варто поширювати інформацію про мілітаризацію та русифікацію дітей на окупованих територіях, щоб зробити цей злочин росіян видимим.

"Після деокупації на нас чекає ще багато роботи. Маємо допомогти дітям позбутися міфів, які їм нав’язувала Росія протягом всіх років окупації, та дати краще майбутнє. А також притягнути до відповідальності всіх причетних до мілітаризації та русифікації дітей в окупації", - зазначають в "Альменді".

Пропагандисти в Росії, до речі, чудово розуміють загрозу покарання. Ще торік головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян, розмірковуючи про те, що чекає на Росію в разі поразки, зазначила, що "Гаага – умовна або конкретна — чекає навіть на двірника". Двірникам, насправді, можна не турбуватися. На відміну від пропагандистів.

Тетяна Урбанська