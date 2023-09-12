Російські загарбники нав'язують українофобську ідеологію дітям.

Навчальний рік на окупованих Росією українських територіях розпочався з перетворення шкіл у заклади суворого режиму.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Відразу після незаконних виборів окупанти знову йдуть на злочин: продовжують пропаганду серед дітей", - повідомив Федоров.

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Зокрема, в умовах окупації "навчальний рік" в школах розпочався зверненням підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна та промиванням мізків про "велич Росії".

Також посилилась пропаганда з боку парамілітарних організацій. "Дітей заохочують брати участь у військово-патріотичних заходах, нав'язують українофобську ідеологію", - наголосив Федоров.

"Школи перетворилися на заклади суворого режиму: на вході перевіряють речі, батьків не пускають, можуть будь-коли перевірити телефони. Окупанти знищують ідентичність українських дітей та змінюють їхню свідомість", - повідомив він.

Росія викрадає та знущається з українських дітей

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2023 року друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Таке рішення означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Російські окупанти на захоплених територіях дедалі частіше шантажують українських батьків тим, що заберуть у них дітей, депортують до Росії й віддадуть на усиновлення. Росіяни вимагають від людей виконувати їхні вказівки, зокрема отримувати російські паспорти та голосувати на так званих "виборах".

Україні вдалося встановити імена майже 20 тисяч дітей, яких викрали росіяни, але реальна кількість депортованих дітей може бути в 10 разів більшою.

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