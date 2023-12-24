Вони поділілись точими координатами деяких систем ППО загарбників.

Партизани руху "Атеш" виявили на тимчасово окупованому РФ острові Тузла десятки комплексів російської ППО.

"Внаслідок багатоденної розвідки нам вдалося виявити точне місце розташування десятків комплексів ППО по периметру острова Тузла та біля в'їзду на керченський міст", - пише "Атеш".

Партизани також поділились координатами кількох систем:

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45.3179536, 36.4921856;

45.2627026, 36.5505486;

45.2602334, 36.5649472.

За даними руху опору, загарбники намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.

Знахідки українських партизан

Нещодавно партизани добули секретну інформацію щодо виробництва ракет в РФ. Виявилось, що у Московській області РФ Дубненський машинобудівний завод провалив річне держзамовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

Крім того, партизани руху "АТЕШ" успішно проникли у частину Росгвардії, розташовану в Москві і злили місце розташування РЕБ в Євпаторії.

У листопаді партизани влаштували вилазку до району військової частини № 66631 Федеральної служби охорони Росії, яка розташована у Москві. Ці військові не беруть участь у війні проти України, а займаються обслуговуванням резиденції президента РФ Володимира Путіна.

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