Підпільники зазначили, що росіяни бояться нових ударів ЗСУ.

Російські окупанти перекидають свої засоби радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, комплекс РЕБ ЗС Росії зафіксували в Євпаторії

"Весь минулий тиждень наші агенти спостерігали, як ЗС РФ активно переміщували системи РЕБ ближче до військових об'єктів, щоб захистити їх від ударів крилатих ракет і БПЛА СОУ. Страх від ударів СОУ змушує до активного і іноді хаотичного переміщення систем протидії ЗС РФ", - повідомили партизани АТЕШ у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що помічено переміщення модуля розвідки 1л265 і систем управління 1л66, які входять до складу комплексу РЕБ "Москва-1". Машини прямували до ракетно-технічної бази в Євпаторії.

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Партизани на окупованих територіях України - останні новини

Члени руху "Атеш" повідомили, що на Лівому березі Дніпра в Херсонській області окупанти переодягаються в цивільний одяг через страх перед місцевими жителями.

Крім того, партизани успішно знищили установку протиповітряної оборони на тимчасово окупованій частині Херсонської області. В результаті знищено як мінімум один ЗРК і два російських окупанта.

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