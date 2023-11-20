Військові з цієї частинги обслуговують палаци Путіна і приймають на себе всі держзакупівлі.

Партизани влаштували вилазку до району військової частини Федеральної служби охорони Росії, яка розташована у Москві.

"Наші агенти провели спостереження військової частини № 66631, яка перебуває у підпорядкуванні ФСО Росії у Москві", - повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Партизани назвали цю частину "дивовижною". Ці військові не беруть участь у війні проти України, а займаються обслуговуванням резиденції президента РФ Володимира Путіна.

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"Замість гармат, ракет та інших автоматів вона закуповує послуги з ремонту палаців. За фактом обслуговує палаци Путіна і приймає на себе всі держзакупівлі", - зазначають в "АТЕШ".

Вилазки партизанів

Нещодавно партизани у Криму проникли на базу Чорноморського флоту РФ, знайшли важливі координати. Вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу ВЧ 80393.

Крім того, вони розсекретили військову базу окупантів на Донеччині. Також члени руху "АТЕШ" з'ясували, куди звозять "гарматне м'ясо" в окупованому росіянами Криму.

У жовтні українські партизани знайшли, де саме в Криму окупанти ховають від ЗСУ свою техніку і знищили російську станцію РЕБ "Житель" у Курській області.

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