Відповідні завдання виконали авіація та артилерія ЗСУ.

На півдні Сили оборони знищили три спостережливих пункти ворога та крупнокаліберну артустановку ворога.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", 7 квітня українська авіація завдала два удари по зосередженню ворожих сил та засобів. Також відповідні завдання виконали ракетно-артилерійські підрозділи.

"Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація дев’яти рашистів, безпілотного розвідника типу "Мерлін", крупнокаліберної артустановки, чотирьох одиниць автотехніки і три спостережні пункти ворога", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що загальні втрати РФ в Україні на сьогодні вже становлять приблизно 177 110 осіб. Супротивник також втратив багато техніки.

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