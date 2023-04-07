БТР Bushmaster добре зарекомендували себе, зокрема, у якості транспортного засобу для переміщення піхоти.

Австралійські бронетранспортери Bushmaster ефективно використовують штурмові підрозділи Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, продемонструвавши фото техніки, наданої іноземними партнерами. Відомо, що Bushmaster добре зарекомендували себе у якості транспортного засобу для переміщення піхоти та евакуації, оскільки вони досить маневренні і мають високу прохідність, що важливо для виконання поставлених бойових завдань.

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У жовтні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що австралійський уряд вирішив передати нашій державі 30 БТР Bushmaster.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у вечірному зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають запеклі бої.

Також Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що останніми днями російські окупанти дещо посилили свої позиції у битві за Бахмут. З кінця березня 2023 року їхнє просування практично зупинилось.

Зазначається, що росіяни домоглися успіхів і тепер, імовірно, просунулись до центру міста й захопили територію західного берега річки Бахмутка. Ключова траса 0506 на захід від міста, якою здійснюються поставки для Сил оборони України, імовірно, опинилася під серйозною загрозою.

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