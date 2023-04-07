Супротивники втратили, зокрема, одну одиницю спецтехніки, зазначили у ЗСУ.

Українські морські піхотинці за тиждень знищили 44 окупантів, танк та сховище з боєприпасами противника.

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України у п'ятницю, 7 квітня. "Минулого тижня нашим військовим вдалось знищити: 44 окупантів, танк, одиницю спеціальної техніки, три безпілотних літальних апарати та сховище з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що ВМС ЗС України разом з побратимами докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Зокрема, минулого тижня з портів Великої Одеси вийшли 17 суден, на борту яких було 500 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги зосереджували свої головні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках: Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському. На цих напрямках захисники нашої держави відбили понад 40 ворожих атак. Вороги вже тривалий час намагаються взяти під контроль місто Бахмут та зазнають величезних втрат.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні на сьогодні вже становлять приблизно 177 110 осіб. Супротивник також втратив багато техніки, зокрема, 7 016 бойових броньованих машин.

Вас також можуть зацікавити новини: