Ворож техніку знищили на Херсонщині та Миколаївщині.

Захисники України завдали ворогу нових втрат. На півдні вони збили два російських вертольоти Ка-52 та шість дронів-камікадзе.

Як повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", вертольоти "відмінусувалися на Херсонщині. А дрони захисники України збивали на Миколаївщині.

"4 листопада, пізно ввечері, на Херсонщині силами та засобами повітряного командування "Південь" збито два ударних російських вертольоти Ка-52. Також, у небі над Миколаївщиною, збито 3 ворожих дрони-камікадзе силами та засобами повітряного командування "Південь", ще 3 – іншими підрозділами Сил оборони півдня країни", - йдеться у повідомленні. .

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Втрати РФ в Україні: як ворог втрачає живу силу та техніку

Як вже повідомляв УНІАН, ЗСУ на півдні ліквідували понад 30 окупантів та три склади боєприпасів. Сили оборони завдали близько 170 вогневих ударів по районах зосередження ворога.

Зранку у Генштабі також розповіли, що українські воїни відбили ворожі атаки у двох регіонах. Відомо, що супротивник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій українських військових на окремих напрямках.

Окрім цього, ЗСУ влаштували окупантам "просмаження". ЗСУ знищили ворожі пункти управління та позиції ППО.

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