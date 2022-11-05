Сили оборони завдали близько 170 вогневих ударів по районах зосередження ворога.

Минулої доби на півдні українські військові ліквідували понад 30 окупантів, три склади боєприпасів та техніку ворога.

"У Південнобузькому операційному районі обстановка залишається складною, але контрольованою Силами оборони півдня. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За словами Назарова, українські артилеристи та ракетники протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил.

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Зокрема, виконано близько 170 вогневих завдань.

"Рашистське військо скоротилось на 32 окупанти, 4 зенітних та артилерійських установки, 3 танки, 3 автівки, 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах", - зазначив спікер командування.

Він додав, що в акваторії Чорного моря виконують завдання 7 ворожих кораблів та катерів, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

"Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна", - уточнив Назаров.

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