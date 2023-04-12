Співвідношення між українською та російської авіацією було 1 до 6.

Найбільших втрат російська авіація зазнала на початку повномасштабної війни проти України, оскільки окупанти повірили пропаганді щодо "легкої прогулянки" в нашій країні. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, це були одні з кращих літаків. Це Су-34, Су-30, Су-35, а вертольотів скільки… Тут доволі-таки потужні цифри. Російська авіація понесла втрати саме спочатку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них", - сказав речник.

За його словами, якщо брати все авіаційне угруповання, то співвідношення між українською та російської авіацією було 1 до 6, не враховуючи модернізацію літаків.

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"Така перевага була росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вкладені в російські літаки, тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з'явився, Су-35... То тут можна приблизно 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості", - зазначив Ігнат.

Літаки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.

25 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США. 7 квітня Ігнат повідомив, що українські військові льотчики можуть навчатися літати на F-16 менш як за півроку.

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