Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 180 050 осіб.

Українські військові нищать російських окупантів, які прийшли на нашу землю. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації бійці ЗСУ ліквідували вже понад 180 тисяч загарбників.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:

особового скалду - близько 180 050 осіб (730 за минулу добу);

танків - 3 646 танків (2);

бойові броньовані машини - 7 043 (5);

артилерійських систем - 2 770 (5);

реактивних систем залпового вогню - 535;

засоби протиповітряної оборони - 282;

літаків / гелікоптерів - 307 / 293;

безпілотники оперативно-тактичного рівня - 2 334 (2);

крилатих ракет - 911;

кораблів/катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 630 (10);

спеціальної техніки - 319 одиниць (3 за добу).

Ситуація на фронті станом на 12 квітня - що відомо

Українські захисники за добу 11 квітня відбили 72 атаки росіян. Основні зусилля окупант зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а найгарячішою точкою фронту стала Мар'їнка.

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При цьому авіація Сил оборони завдала 13 ударів зосередженню особового складу та військової техніки росіян. Також захисники України збили два БПЛА згарбників типу "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також дві станції РЄБ.

У свою чергу росіяни завдали один ракетний та 21 авіаційний удар, здійснили 33 обстріли з РСЗВ.

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