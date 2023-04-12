Українські військові нищать російських окупантів, які прийшли на нашу землю. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації бійці ЗСУ ліквідували вже понад 180 тисяч загарбників.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:
- особового скалду - близько 180 050 осіб (730 за минулу добу);
- танків - 3 646 танків (2);
- бойові броньовані машини - 7 043 (5);
- артилерійських систем - 2 770 (5);
- реактивних систем залпового вогню - 535;
- засоби протиповітряної оборони - 282;
- літаків / гелікоптерів - 307 / 293;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 2 334 (2);
- крилатих ракет - 911;
- кораблів/катерів - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 630 (10);
- спеціальної техніки - 319 одиниць (3 за добу).
Ситуація на фронті станом на 12 квітня - що відомо
Українські захисники за добу 11 квітня відбили 72 атаки росіян. Основні зусилля окупант зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а найгарячішою точкою фронту стала Мар'їнка.
При цьому авіація Сил оборони завдала 13 ударів зосередженню особового складу та військової техніки росіян. Також захисники України збили два БПЛА згарбників типу "Орлан-10".
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також дві станції РЄБ.
У свою чергу росіяни завдали один ракетний та 21 авіаційний удар, здійснили 33 обстріли з РСЗВ.