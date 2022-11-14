Це призводить до проблем з водою.

На майже всій тимчасово окупованій частині Запоріжжя немає енергопостачання. Сюди відносяться і великі міста, наприклад, Токмак. У зв'язку зі зникненням електрики почалися проблеми з водою.

Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров в особистому Telegram-каналі. Він написав: "Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій [тимчасово] окупованій частині Запорізької області. Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району".

За словами мера, внаслідок перебоїв з електрикою почалися проблеми з водопостачанням. У Мелітополі води немає, але зате в місті затихло пропагандистське телебачення. Федеоров назвав це хоч якоюсь доброю новиною.

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Ситуація на тимчасово окупованій частині Запорізької області: остання інформація

Російські окупанти виселяють громадян у захоплених населених пунктах, щоб розмістити в будинках своїх солдатів. Вони також проводять так звану "евакуацію" майна Донецького управління залізничних колій в Іловайськ.

У районі Мелітополя рашисти звозять бетонні блоки і будують укріплення. Для цього загарбникам потрібні чоловіки, тому вони здійснюють рейди в населених пунктах. "Кадирівці" ходять по домівках з наміром "мобілізувати" місцевих жителів, які не бажають допомагати ворогові.

На думку радника ОПУ Олексія Арестовича, у Мелітопольському районі ЗСУ зможуть провести швидкий контрнаступ. На цій території присутній широкий степ, який сприяє просуванню вперед.

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