Також відбувається так звана "евакуація" майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

У Запорізькій області російські окупанти виселяють місцевих мешканців з осель та заселяють своїх військовослужбовців.

Крім того, відбувається так звана "евакуація" майна до Іловайська. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ. З 10 листопада поточного року спостерігається так звана "евакуація" майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, як зазначають у Генштабі, противник продовжує зазнавати втрат. Так, за уточненою інформацією, в ніч на 13 листопада, Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Ситуація у Запорізькій області

Російські окупанти продовжують ракетний терор регіону, який не можуть захопити. Так, наприкінці вересня загарбники завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні на виїзді з міста. Внаслідок цього загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Вже 6 жовтня окупанти атакували житлові квартали Запоріжжя. Тоді загинуло 17 осіб, врятовати вдалося 21 людину.

В ніч на 9 жовтня росіяни житлові квартали міста ракетами С-300 та X-22. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина.

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