Їх хочуть залучити до примусових робіт.

У тимчасово окупованих регіонах Запорізької області російські окупанти складають списки чоловіків для подальшої примусової праці.

Зараз загарбники риють окопи та будують укріплення в районі окупованого Мелітополя, тому їм потрібна робоча сила, повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

"Проте місцеві не поспішають надавати допомогу, адже підтримку в регіоні росіяни мають лише на папері", - йдеться у повідомленні.

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Через це "кадирівці" ходять по хатах в селах та шукають чоловіків для "мобілізації", а саме для подальшого залучення до примусових робіт.

У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих регіонів за можливості залишити їх, щоб не ставати ресурсом для окупантів.

Що відбувається на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада російські війська обстріляли Запорізьку область 71 раз. Під удар потрапили 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах.

Через напади довелося евакуювати жителів району, який опинився у зоні ураження ракетою "Іскандер-К" із касетним зарядом.

10 листопада Збройні сили України завдали удару по району зосередження російських загарбників у Запорізькій області. За даними Генерального штабу ЗСУ, внаслідок цього вони втратили пораненими понад 100 осіб.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Мелітопольському районі можливий дуже швидкий контрнаступ Збройних сил України.

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