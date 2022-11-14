Через супротивників пошкоджено лінію електромереж.

Російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району.

Унаслідок влучання пошкоджено лінію електромереж, на щастя, інших руйнувань немає, люди неушкоджені, про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюді вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району...", - розповів він.

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Вороги змогли взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. Супротивники також не раз обстрілювали вільні землі регіону, зокрема, завдавали ракетні удари. Через атаки з боку ворога є руйнування, жертви й постраждалі.

Зокрема, 6 листопада повідомлялося, що вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, була зруйнована будівля цивільної інфраструктури повідомлялося про одну жертву.

У цей же день стало відомо, що поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини вибухнули дві ворожі ракети.

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