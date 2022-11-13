В одному з районів Запорізької області одне задоволення воювати, повідомив радник Офісу президента.

У Мелітопольському районі Запорізької області можливий дуже швидкий контрнаступ Збройних сил України, оскільки там широкий степ.

Цей район дуже сильно відрізняється від Херсонської області, розповів радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live". За його словами, в Мелітопольському районі "воювати одне задоволення".

"...Мелітопольщина, Запорізька область дуже сильно відрізняється від Херсонської... - там набагато менше іригаційних споруд, які є перешкодою, і такий широкий привільний степ, по якому навіть поза дорогами можна дуже вправно просуватися і наступати дуже швидко. Швидше, ніж у Харківській області", - сказав співрозмовник.

За його словами, супротивник це розуміє, саме тому риє укріплення на півночі захопленого Криму.

"Розуміють, що дуже швидко може все статися...", - додав Арестович.

Нагадаємо, супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. З 26 лютого Мелітополь знаходиться під контролем ворогів. Після окупації місто покинули понад половина жителів.

Контрнаступ ЗСУ - найважливіші новини

Українська армія наприкінці літа почала контрнаступальні дії на низці напрямків. Спочатку від супротивників була звільнена майже вся Харківська область.

Пізніше стало відомо, що деокуповано низку населених пунктів на Донбасі і в Херсонській області. 11 числа наші спецпідрозділи зайшли в Херсон.

12 листопада повідомлялося, що у Миколаївській області були звільнені 48 населених пунктів, і під окупацією залишалася лише Кінбурнська коса.

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