Мер їхнього міста обіцяв надіслати тепловізори, але обманув довірливих загарбників.

Мобілізовані окупанти з Іркутської області РФ пригрозили меру свого міста. Чиновник обдурив їх і не надіслав на фронт обіцяні тепловізори.

"Мобіки" опублікували звернення до мера у мережі. За їхніми словами, через відсутність тепловізорів їхній підрозділ зазнав безпрецедентних втрат від fpv-дронів.

Буквально за один день загинув цілий взвод - залишилося лише троє окупантів. Військові загрожують меру повернутися з фронту та помститися за таке ставлення.

"Сюди зверни увагу, Анісімов (Сергій Анісімов - УНІАН)! Або ми приїдемо, ми вам, с*ка, дамо здачі, і ви ох**єте! Ми по-любому приїдемо з таким досвідом!" - пригрозили мобіки.

Втрати РФ в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України минулої доби, 8 січня, ліквідували ще 820 російських окупантів. Станом на ранок втрати РФ у війні проти України становлять 365 990 осіб.

Лише за місяць майже 100 російських окупантів на Авдіївському напрямку здалися в полон, а через морози найближчим часом їх кількість може суттєво збільшитися.

Вас також можуть зацікавити новини: