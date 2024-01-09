Ворог намагається створити максимальні клопоти для комунальників, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої держави.

Минулої доби на півдні України російські загарбники не застосовували авіацію й ударні дрони, а штурмові дії знову повернули на позначку 10+.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі інформаційного марафону. "Ситуація залишається напруженою, попри те, що погодні умови суттєво завадили ворогу активізуватися. Це очевидно. І розуміємо, що відсутність дронової атаки - це також відгук, певним чином, також погодних умов. Проте артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі, знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки. Але, на щастя, обійшлося без постраждалих серед мирного населення", - заявила Гуменюк.

За її словами, російські окупанти продовжують дотримуватися здійснення обстрілів "килимовим способом" або вибірковими снарядами по житлових кварталах та по об'єктах соціальної інфраструктури. Зокрема, ворог намагається створити максимальні клопоти для комунальників у питаннях забезпечення теплом, газом і електрикою.

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Також вона зазначила, що спостерігається значне зниження активності ворожої авіації, що також є наслідком погодних умов і попередньої роботи Сил оборони України.

"У нашій операційній зоні, попри те, що все ж таки, літаки були втрачені, ворог час від часу повертається до використання авіації і днями намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху, і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією. За минулу бойову добу авіацію не використовували, але штурмові дії знову повернули на позначку 10+", - наголосила Гуменюк.

Вона сказала, що за минулий день нараховано 12 штурмових дій з боку ворога. "Хоча при цьому майже не використовували вороги техніку. Знову економлять. А з нашого боку - було завдано їм втрат: два танки і дві бойові машини десанту", - сказала Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, за даними американських аналітиків Інституту вивчення війни, постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних союзників мають вирішальне значення для оборони України, оскільки окупаційні війська намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей українського повітряного щита.

Варто зазначити, що супротивники кожен вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів та зазнають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 9 січня 2024 року становлять приблизно 365 990 окупантів.

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