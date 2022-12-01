Відступ зафіксовано в населених пунктах Михайлівка, Пологи та Інженерне.

На тимчасово захопленій території Запорізької області Росія відводить окремі підрозділи. Паралельно рашисти готують евакуацію персоналу окупаційних адміністрацій.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у свіжому звіті з фронту на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні сказано: "За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи і готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, які базувалися в місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів".

У Пологах та Інженерному рашисти залишають будинки, де вони були розквартировані. Попутно загарбники вивозять майно, яке вкрали у мирних громадян України. А в Бурчаку окупаційна адміністрація проводить перепис населення для так званої "добровільної евакуації" з населеного пункту.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські захисники завдали влучних ударів по місцях зосередження окупантів у Запорізькій області. В результаті вдалося поранити понад 230 рашистів і знищити 15 одиниць техніки.

Сьогодні вранці, 1 листопада, ворог провів евакуацію поранених в регіоні. Вантажівки та автобуси були відправлені в бік Мелітополя.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що умови для контрнаступу ЗСУ на території Запорізької області поки не сформувалися. Тому говорити про швидку втечу рашистів з Енергодара і, зокрема, ЗАЕС поки рано.

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