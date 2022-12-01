Нещодавно фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти роблять у Запорізькій та Херсонській областях. Так, з окремих населених пунктів Херсонщини війська противника ховаються у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.

А на Запоріжжі російські окупанти евакуйовували своїх поранених на вантажівках та автобусах у бік Мелітополя. В оперативній інформації станом на 06:00 щодо російського вторгнення Генштаб також повідомив, що рашисти не припиняють обстрілювати передмістя та саме місто Херсон.

"Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що основна частина військ - це мобілізовані особи. В Генштабі повідомляють, що на Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Також зазначається, що артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонської області.

"Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон", - йдеться в повідомленні.

У Запорізькій області російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь.

"Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - повідомляє Генштаб.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, учора у ЗСУ розповіли, чому росіяни більше не запускають по Україні іранські дрони. Імовірно зараз РФ не має можливості отримувати іранські дрони надалі.

При цьому окупанти вже кілька днів глушать мобільний зв’язок у Мелітополі. Як зазначив мер міста, це може свідчити про те, що через Мелітополь переміщають військову техніку та боєприпаси.

На Донбасі окупанти будують фортифікаційні споруди, на цей раз вони їх роблять біля Бахмута. Як зазначили аналітики, рашисти навіть не підозрюють, що потрапили у пастку. Росіяни не усвідомлюють, що на них чекає у Бахмуті.

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