Зрадника провідав гауляйтер Херсонської області Сальдо.

Ексрегіонал та зрадник Олег Царьов вперше показав, як виглядає після так званого замаху на його життя у тимчасово окупованому Криму.

У своєму Телеграм-каналі Царьов заявив, що його провідав ще один зрадник - гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

"Заїхав до мене мій товариш, Володя Сальдо, провідати. Дякую йому", - написав Царьов, опублікувавши фото зі зрадником.

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Варто зазначити, що це перше фото, на якому Царьов позує після так званого замаху. Виглядає зрадник втомлено, на обличчі видно набряки.

Замах на Олега Царьова

27 жовтня російські ЗМІ поширили інформацію про замах на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова, який з 2014 року перейшов на бік Росії і активно допомагає їй знищувати Україну. Інформація про деталі замаху була досить уривчастою і суперечливою. Зокрема, довгий час було незрозумілим, де саме був поранений Царьов (на роботі, вдома, або в санаторії) і як саме (підстрелили або вдарили ножем).

Власні джерела УНІАН повідомляли, що замах на Царьова був спецоперацією СБУ, проте офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував. Джерело стверджувало, що Царьова підстрелили, і його стан критичний.

31 жовтня російські силовики заявили про затримання помічника виконавця цього замаху. Нібито це житель Ялти, який стежив за Царьовим і обладнав схованку зі зброєю "за завданням СБУ".

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