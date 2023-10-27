Біля будинку Царьова сталася "надзвичайна подія", там помітили машину швидкої допомоги / колаж УНІАН, фото скріншот, фото УНІАН

У тимчасово окупованому Криму з колаборантом Олегом Царьовим сталося "надзвичайна подія". Можливо, його "підрізали" у власному будинку. 

Відповідну інформацію публікує ряд телеграм-каналів вранці 27 жовтня. Про те, що Царьова "підрізали", повідомив один з працівників прислуги в його будинку. 

Про це заявив російський журналіст Олександр Чаленко.

"На Олега Царьова скоєно напад. "Його підрізали", - сказав мені один із його працівників. Більше поки нічого не відомо", - йдеться в повідомленні. 

На Олега Царьова скоєно напад, стверджують у російських телеграм-каналах / скріншот

Кажуть, що НП сталася вночі: опівночі до території санаторію Кірова (Ялта), де проживав Царьов, почали з'їжджатися машини швидкої допомоги і правоохоронці. Периметр території оточили.

Стверджується, що в будинку Царьова міг статися "побутовий злочин" через п'яну сварку.

Пропагандистські канали РФ пишуть, що вночі Царьову завдали "вогнепальне поранення".

Пропагандистські канали РФ заявлют, що Царьова підстрелили, а не порізали

До цієї версії подій також схиляється пропагандист Володимир Рогов. Він заявив, що Царьов знаходиться в реанімації (у важкому стані), і підтвердив, що в "Олега стріляли".

Рогов заявив, що в Царьова стріляли / фото скріншот 

"Ніякої різанини не було. В Олега стріляли", - вказав Рогов.

Царьову світить термін за зраду України

Олег Царьов - народний депутат Верховної Ради України, він був у складі українського парламенту з 2002 по 2014 роки. Україна оголосила Царьова в розшук в 2014 році за сепаратистські висловлювання щодо територіальної цілісності українських територій, підтримку агресії РФ, критику подій "Майдану" і за умисні дії, з метою зміни кордонів України. 

3 травня 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав його винним за ч.2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України. Його заочно засудили до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати державні посади на 3 роки. У травні 2023 року Царьов відзначився черговою цинічною заявою, чому насправді РФ б'є по "цивільних об'єктах" України. Зрадник регулярно брав участь в ефірах на росТБ, критикуючи Україну і підтримуючи війну Путіна. 

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