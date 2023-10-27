Опівночі до території санаторію Кірова, де проживав Царьов, почали з'їжджатися машини швидкої допомоги.

У тимчасово окупованому Криму з колаборантом Олегом Царьовим сталося "надзвичайна подія". Можливо, його "підрізали" у власному будинку.

Відповідну інформацію публікує ряд телеграм-каналів вранці 27 жовтня. Про те, що Царьова "підрізали", повідомив один з працівників прислуги в його будинку.

Про це заявив російський журналіст Олександр Чаленко.

"На Олега Царьова скоєно напад. "Його підрізали", - сказав мені один із його працівників. Більше поки нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.

Кажуть, що НП сталася вночі: опівночі до території санаторію Кірова (Ялта), де проживав Царьов, почали з'їжджатися машини швидкої допомоги і правоохоронці. Периметр території оточили.

Стверджується, що в будинку Царьова міг статися "побутовий злочин" через п'яну сварку.

Пропагандистські канали РФ пишуть, що вночі Царьову завдали "вогнепальне поранення".

До цієї версії подій також схиляється пропагандист Володимир Рогов. Він заявив, що Царьов знаходиться в реанімації (у важкому стані), і підтвердив, що в "Олега стріляли".

"Ніякої різанини не було. В Олега стріляли", - вказав Рогов.

Царьову світить термін за зраду України

Олег Царьов - народний депутат Верховної Ради України, він був у складі українського парламенту з 2002 по 2014 роки. Україна оголосила Царьова в розшук в 2014 році за сепаратистські висловлювання щодо територіальної цілісності українських територій, підтримку агресії РФ, критику подій "Майдану" і за умисні дії, з метою зміни кордонів України.

3 травня 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав його винним за ч.2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України. Його заочно засудили до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати державні посади на 3 роки. У травні 2023 року Царьов відзначився черговою цинічною заявою, чому насправді РФ б'є по "цивільних об'єктах" України. Зрадник регулярно брав участь в ефірах на росТБ, критикуючи Україну і підтримуючи війну Путіна.

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