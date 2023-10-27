В Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Замах на зрадника Олега Царьова - це спецоперація Служби безпеки України, він перебуває у критичному стані. Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела. Так, співрозмовник агентства підтвердив, що замах на Царьова – це спецоперація Служби безпеки України.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - зазначає джерело.

Водночас деталі спецоперації не розголошуються. Повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Крім того, за оперативною інформацією, стан Царьова – критичний. Лікарі ведуть боротьбу за його життя, але "є великий шанс, що він відправиться на концерт Кобзона".

Замах на Царьова - деталі

Як відомо, вранці сьогодні, 27 жовтня, російські Telegram-канали повідомили, що в окупованому Криму, у Ялті, стався напад на Царьова. Це трапилося в санаторії, де він жив.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував інформацію про замах на Царьова, зауваживши, що "така інформація є".

"Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Что?". Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо", - зауважив Юсов.

Він додав, що тоді, коли з’явиться інформація про "температуру тіла менше 36,6", то обов’язково буде відповідне повідомлення.

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