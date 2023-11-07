Любитель Росії, який пережив замах, погрожує покаранням тим, хто розв'язав війну і заподіяв страждання Україні.

Колишній нардеп-перебіжчик Олег Царьов вперше після замаху на його життя з'явився "в ефірі". Коротке інтерв'ю з ним опублікував російський пропагандистський ресурс RT.

Судячи з яскравої зелені навколо Царьова, ролик був записаний або десь на крайньому півдні (якщо не в тропіках), або дуже давно – ще кілька тижнів тому, до настання метеорологічної осені. Сам він при цьому виглядає дещо млявим, видно краї бинтів під одягом – але без видимих ран на тілі та обличчі.

У самому відео екс-нардеп розсипається в подяках перед російськими силовиками, лікарями і всіма, кому не начхати на його життя. Також він стверджує, що для спілкування з пропагандистами його вперше з моменту замаху випустили на вулицю.

Особливих подробиць про замах Царьов не наводить, посилаючись на таємницю слідства. "Були затримання, можливо ще будуть. Дуже сильно допомогло те, що на роботі були камери, і свідчення співробітників", – заявив він.

На закінчення Царьов пригрозив відповідальністю "терористам" за замах, за "акти терору" і за війну, яку, до речі, розв'язала Росія, і за "те, що вони зробили з Україною".

Замах на Олега Царьова

Як писав УНІАН, 27 жовтня російські ЗМІ поширили інформацію про замах на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова, який з 2014 року перейшов на бік Росії і активно допомагає їй знищувати Україну. Інформація про деталі замаху була досить уривчастою і суперечливою. Зокрема, довгий час було незрозумілим, де саме був поранений Царьов (на роботі, вдома, або в санаторії) і як саме (підстрелили або вдарили ножем).

Власні джерела УНІАН повідомляли, що замах на Царьова був спецоперацією СБУ, проте офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував. Джерело стверджувало, що Царьова підстрелили, і його стан критичний.

31 жовтня російські силовики заявили про затримання помічника виконавця цього замаху. Нібито це житель Ялти, який стежив за Царьовим і обладнав схованку зі зброєю "за завданням СБУ".

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