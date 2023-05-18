Сотня таких ракет у російському арсеналі швидко перетвориться у ніщо.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що минулої ночі в Києві збили ще два російські "Кинжали".

Як заявив Арестович в інтерв'ю Юлії Латиніній, арсенал "Кинжалів" Росії може дуже швидко перетворитися у ніщо.

"У мене... є інформація від наших Повітряних сил, що сьогодні вночі вони збили ще два "Кинжали". І так, з жартами та примовками, ця сотня (ракет, які є в Росії - УНІАН) може перетворитися у ніщо. Але і носіїв, і льотчиків, підготовлених до застосування, дуже мало", - сказав Арестович.

ЗСУ знищують "Кинжали"

16 травня Росія здійснила вже восьму масовану атаку по Києву. Обстріл був винятковий за своєю щільністю - велика кількість ракет за дуже короткий проміжок часу.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що сили ППО збили усі випущені окупантами ракети. Загалом противник випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М"). Всі 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" під час нічної ракетної атаки летіли у бік столиці.

Пізніше у ДСНС показали кадри наслідків ракетної атаки росіян по Києву.

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