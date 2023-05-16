Виникла пожежа на площі 200 кв. м.

У ДСНС показали кадри наслідків ракетної атаки росіян по Києву, яка сталась рано вранці 16 травня. Під час обстрілу сталась пожежа в Солом’янському районі - загорілися автобуси та гараж.

Як попередньо повідомляє головне управління ДСНС України у Києві, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.

"У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані", - додали у прес-службі.

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Рятувальники уточнили, що в решті районах пошкодження несуттєві. У більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Наразі інформації щодо потерпілих немає.

Загалом для ліквідації наслідків атаки було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.

Нічна атака по столиці

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти здійснили вже восьму масовану атаку по Києву. Цього разу вона була винятковою за своєю щільністю - велика кількість ракет за дуже короткий проміжок часу.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну військові збили усі випущені окупантами ракети. Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М"). Вибухи чули не тільки у столиці, а й у інших містах.

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