У навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Українські військові готуються до можливого нового наступу військ з території Білорусі. Напередодні 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини провели навчання поблизу північного кордону України.

Як повідомили в Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, у ході тренувань бійці виконали всі завдання щодо відсічі наступу противника на визначеній ділянці фронту.

Як наголосив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, також проведено роботу над удосконаленням взаємодії між нижчим та вищим штабами.

Відео дня

"Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує системну підготовку до захисту північного кордону. Напередодні завершено спільне штабне тренування поблизу ділянки кордону з Республікою Білорусь. Проведено роботу над удосконаленням взаємодії між нижчим та вищим штабами. Перевірено практичні навички, вміння та злагодженість дій в роботі офіцерів управління та підлеглого особового складу", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні: загроза з Білорусі

У суботу, 3 грудня 2022 року, Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що білоруські військові беруть участь у військовій підготовці російських "мобіків" на полігонах у Білорусі. Публічно про це було оголошено вперше.

1 грудня представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що наразі на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому, не фіксується. Хоч загроза застосування угруповання "Союзної держави" зберігається, проте у Росії для цього недостатньо озброєння.

Раніше представник прес-служби ГУР Андрій Юсов пояснив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Так країна-агресор намагається налякати українців.

За даними Командування Об'єднаних сил ЗСУ, у Білорусі триває накопичення військ. Але у разі зростання військової загрози в залежності від її кількісного та якісного складу передбачена допомога додаткових сил і засобів ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: