Окремо на засіданні Ставки було розглянуто питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї.

23 лютого 2023 року, напередодні річниці вторгнення Росії в Україну, було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на ньому було заслухано, зокрема, доповідь розвідки про актуальні наміри російських окупантів.

Говорячи про засідання під час традиційного відеозвернення, глава держави розповів, що воно відбулося у розширеному форматі, було представлено детальні доповіді.

"Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками: схід – дуже важко, болісно, але робимо усе, щоб вистояти; південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога, де потрібно – посилюємось", – сказав Зеленський.

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Він зауважив, що на засіданні було заслухано доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо актуальних намірів окупантів.

"Є рішення і щодо нашої протидії", – зауважив президент.

Крім того, він повідомив, що окремо на засіданні Ставки було розглянуто питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї.

"Звичайно, я не можу публічно повідомляти деталі щодо цього. Але це – змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть в таких умовах ми маємо відповідний потенціал", – сказав Зеленський.

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