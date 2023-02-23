РФ використовує тактику "шахід-мобілів".

Російські війська, імовірно, нашпиговують стару радянську техніку вибухівкою і покидають її поблизу позицій ЗСУ, повідомляє InformNapalm, посилаючись на слова окремих бійців.

"Шахід-мобілі" відправляють у якусь посадку, використовуючи, як приманку. Тим часом інші окупанти спостерігають з дрона і підривають "шахід-мобілі", якщо до них наближаються люди.

"Нова тактика п*дорів, заїхала МТЛБ на позицію в посадку, глянули - механа нема, нікого в машині нема, в небі побачили дрон, одразу відійшли на метрів 100, воно як гупнуло, в посадці дерева повиривало. Будьте обережні", - цитує видання слова очевидців.

Імовірно, саме з цією метою ворог накопичує застарілу радянську техніку типу БТР-50П/ ПК, зауважує видання.

Втрати РФ в Україні - актуальне

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат ворога дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Тим не менше Кремль продовжує кидати у бій непідготовлене "м’ясо". Черговим фіаско завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Британська розвідка нещодавно писала про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тисяч – ліквідовані.

У розвідці НАТО натомість уточнили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

Втрати у техніці РФ теж великі. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У мережі з’явилися підтвердження чергового знищення російського "Солнцепьоку", унікальної РЕБ-станції "Палантин" і танків "Прорив", якими пишається російський ВПК.

Вас також можуть зацікавити новини: