Довгий час Маріуполь перебував поза зоною ураження української артилерії.

Україна більше не відчуває великих проблем із завданням ударів по об'єктах далеко в російському тилу, куди раніше українські засоби враження не могли дотягнутися. Це стосується не тільки Маріуполя, а й інших окупованих міст далеко від лінії фронту.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи загадкові вибухи в Маріуполі.

"Періодично відбувається те, що має відбуватися – наші військові знищують російських терористів, які вторглися в наше місто під назвою Маріуполь", – заявив він.

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Данілов підкреслив, що Україна зараз може завдавати ударів по російських окупантах не тільки в Маріуполі, але і в інших окупованих містах.

"Відстань вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішечки більше", – заявив секретар РНБО.

Данілов не сказав, якими засобами ураження було завдано ударів по Маріуполю, розташованому в 80 кілометрах від лінії фронту.

Удари по окупантах у Маріуполі

Протягом кількох останніх днів в окупованому Маріуполі почали лунати вибухи на військових об'єктах росіян. У ніч проти 22 лютого прогриміло 11 вибухів - в районі АС-2 (Центральний район) і зупинки Стан-3000 (Кальміуський район).

Наступного дня вранці в місті знову лунали вибухи. Принаймні частина з них, ймовірно, була роботою систем ППО, яка намагалася збити якісь повітряні цілі.

Після цього було зафіксовано ще кілька серій із загадковими вибухами, які з хірургічною точністю вражали військові об'єкти окупантів. Після одного з таких епізодів росіяни навіть підняли в небо авіацію.

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