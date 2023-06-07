Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією.

Наразі із підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС районів Херсонської області евакуйовано 1700 людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "Триває евакуація населення. Ситуація контрольована. Станом на 13.00 евакуйовано 1700 осіб", - сказав він.

За його словами, окупанти продовжують обстріли житлових кварталів, наражаючи на небезпеку людей, які рятуються від води, та тих, хто їм допомагає.

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Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією.

"У регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки. В разі необхідності буде збільшена кількість пунктів надання допомоги. Доручив провести роботу щодо оцінки екологічної загрози. Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоби наші люди відчували, що є влада і є допомога", - заявив міністр.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську дамбу. В "Укргідроенерго" зазначили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що причетність Росії до підриву Каховської ГЕС доводить низка публічної інформації.

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