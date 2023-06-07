Причетність Кремля до підриву Каховської ГЕС беззаперечно доводить ціла низка публічної інформації.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі каналу "FreeДом". "Якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо цих подій, то там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов.
Представник ГУР також зауважив, що російська пропаганда хаотично відреагувала на підрив Каховської ГЕС та наголосив, що, зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.
"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався [росіянами] дуже довго", - підкреслив Юсов.
За його словами, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.
Підрив Каховської ГЕС
У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Тепер підтоплення загрожує близько 80 населеним пунктам. В Україні проводять евакуацію людей з підтоплених районів.
За даними української розвідки, росіяни дистанційно підірвали Каховську дамбу.