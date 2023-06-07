Юсов зазначив, що ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

Причетність Кремля до підриву Каховської ГЕС беззаперечно доводить ціла низка публічної інформації.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі каналу "FreeДом". "Якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо цих подій, то там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов.

Представник ГУР також зауважив, що російська пропаганда хаотично відреагувала на підрив Каховської ГЕС та наголосив, що, зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

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"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався [росіянами] дуже довго", - підкреслив Юсов.

За його словами, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Тепер підтоплення загрожує близько 80 населеним пунктам. В Україні проводять евакуацію людей з підтоплених районів.

За даними української розвідки, росіяни дистанційно підірвали Каховську дамбу.

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