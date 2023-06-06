Український військовий вважає, що Росія підірвала дамбу навмисно - щоб запобігти контрнаступу ЗСУ на півдні.

Українські військові стали свідками того, як потік води змив російських окупантів на лівому березі Дніпра внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС, пише CNN.

У коментарі телеканалу офіцер ЗСУ капітан Андрій Підлісний розповів, що дамба впала рано вранці у вівторок, "ніхто з російського боку не зміг піти", всі позиції окупантів було затоплено.

Український військовий вважає, що Росія підірвала дамбу навмисно - щоб запобігти контрнаступу ЗСУ на півдні.

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Підлісний додав, що його побратими спостерігали за розвитком подій за допомогою дронів. Він вказав на особливості місцевості, які, в тому числі, призвели до великих втрат серед окупантів.

"Лівий берег (де перебували окупанти - УНІАН) нижче правого, тому він більш затоплений. Були затоплені і позиції противника просто на березі річки. Потрібно розуміти, що позиції противника - це не тільки окопи, а й звичайні будинки мирних мешканців, де вони жили", - підкреслив Підлісний.

Військовий вважає, що загарбників на місці не попередили, бо, можливо, командування РФ хотіло зберегти елемент несподіванки для ЗСУ.

Підрив Каховської ГЕС - головне

Вночі 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. За інформацією розвідки, операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.

Як вважає"Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення.

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