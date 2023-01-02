Каска врятувала захисника, але куля пройшла по скальпу.

Український воїн дивом врятувався від російської кулі. Вона наскрізь пробила каску та зачепила скальп.

Як повідомив український журналіст Роман Бочкала, ворожа куля прошила каску українського захисника, але, на щастя, не змогла його вбити.

На кадрах, опублікованих журналістом, видно, що куля увійшла в каску, пошкодила шкіру голови воїна та вийшла з іншого боку. Воїн у стані шоку демонстрував, який слід залишила куля на його скальпі.

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Втрати ЗСУ у війні з Росією

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії оцінила втрати ЗСУ в 100 тисяч військовослужбовців. Також вона заявила, що війна забрала життя понад 20 тисяч цивільних.

Пізніше відповідне відео було видалено. Однак з'явилась відредагована версія.

Представник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що інформація про втрати ЗСУ "чутлива", тому її може озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або сам президент.

Прокоментував цю інформацію і керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Він заявив, що ці цифри Генштаб підтвердити не може.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, втрати ЗСУ між 10 та 20 тисячами вбитими.

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