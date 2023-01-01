Глава держави заявив, що дрони і ракети Росії не допоможуть, бо Україна нічого не віддасть.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у Росії запанував страх, бо вони програють війну, розв'язану проти українського народу і української державності.

"Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли у цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня показали себе дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли ментально, просто по-людськи, від того, у чому вариться Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії", - заявив Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент зазначив, що у Росії бояться.

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"Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможе. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом. І жоден рік вони в України не заберуть нашої незалежності. Нічого їм не віддамо", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто цієї ночі і щодня б'є ворога на фронті.

"Також на російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по усім нашим містам і громадам - ми окупантам відповідаємо дуже відчутно для них. Я дякую усім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень, враховуючи усі наявні обставини. Усюди, де лінії передачі та інші енергооб'єкти пошкоджено обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні також", - сказав президент.

Зеленський відзначив, що "дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію". "Як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. І як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було!" - наголосив президент.

Війна в Україні: збиті цілі

За даними Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи Сил оборони України збили всі безпілотники Shahed 136, які запускали російські окупанти протягом доби. Також повідомлялось, що протягом доби російські загарбники завдали по Україні 35 авіаударів.

За даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, у новорічну ніч у небі над Україною було знищено 45 ворожих дронів.

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