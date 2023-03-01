Наочні порівняння дають зрозуміти, чому Україні дійсно дуже потрібні сучасні літаки.

Українська бойова авіація сьогодні радикально поступається в бойовому потенціалі російській. Виправити ситуацію зможуть тільки поставки західних літаків. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Простими словами, наш Міг-29 проти російського літака Су-30, який модернізований від Су-27, – це те ж саме, що ви будете сидіти в окопі з пістолетом Макарова, а вони - з автоматом або з кулеметом в 200 метрах. Ось це власне, якщо порівняти так приблизно за технологіями. І плюс: у них ще три кулемети, а у вас – один пістолет", – пояснив спікер.

За його словами, зараз українські пілоти "видавлюють" з наявної техніки все можливе, але потрібні більш сучасні літаки.

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"Саме тому нам потрібні літаки, такі як F-16, які пройшли етапи глибокої модернізації, які можуть на рівні протистояти ворогові в повітрі і завдавати високоточних далекобійних ударів", – зазначив Ігнат.

Питання поставки винищувачів в Україну

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, щоб розпочати масштабний контрнаступ, українській армії потрібні сучасні винищувачі – F-16, Gripen або Tornado. Причому модель неважлива, головне – сучасна начинка.

Однак президент США Джо Байден вважає, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. На його думку, зараз українцям більше потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона і HIMARS.

В Конгресі США обіцяють чинити тиск на Білий дім з тим, щоб він таки схвалив передачу винищувачів Україні. Конгресмени вважають, що ця техніка може з'явитися в Україні у "вирішальний і поворотний" момент конфлікту.

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